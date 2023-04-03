Путин подписал законы о создании судов в новых российских регионах

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Президент России Владимир Путин подписал законы о создании судов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.
Путин подписал законы о создании судов в новых российских регионах
  • РИА Новости

Как пишет РИА Новости, пакет из ряда соответствующих документов опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно законам, отбор кандидатов в первоначальные составы федеральных судов общей юрисдикции и арбитражных судов осуществляется на конкурсной основе Высшей квалификационной коллегией судей. 

Ранее депутаты Госдумы внесли законопроект, предлагающий предоставить новым регионам России право устанавливать особенности проведения выборов.

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