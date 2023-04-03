Путин подписал законы о создании судов в новых российских регионах

Президент России Владимир Путин подписал законы о создании судов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

РИА Новости

Как пишет РИА Новости, пакет из ряда соответствующих документов опубликован на официальном портале правовой информации. Согласно законам, отбор кандидатов в первоначальные составы федеральных судов общей юрисдикции и арбитражных судов осуществляется на конкурсной основе Высшей квалификационной коллегией судей. Ранее депутаты Госдумы внесли законопроект, предлагающий предоставить новым регионам России право устанавливать особенности проведения выборов.