Путин подписал законы о создании судов в новых российских регионах
- РИА Новости
Как пишет РИА Новости, пакет из ряда соответствующих документов опубликован на официальном портале правовой информации.
Согласно законам, отбор кандидатов в первоначальные составы федеральных судов общей юрисдикции и арбитражных судов осуществляется на конкурсной основе Высшей квалификационной коллегией судей.
Ранее депутаты Госдумы внесли законопроект, предлагающий предоставить новым регионам России право устанавливать особенности проведения выборов.