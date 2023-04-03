Путин поручил создать условия для расширения производства протезов в России

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Российский лидер Владимир Путин поручил создать условия для расширения производства протезов в России. Документ опубликован на сайте Кремля.
Путин поручил создать условия для расширения производства протезов в России
  • РИА Новости

«Правительству Российской Федерации... разработать и реализовать комплекс мер, направленных на создание условий для расширения производства протезов в Российской Федерации и поддержку малых предприятий в этой сфере, в том числе на обеспечение производства широкого спектра комплектующих изделий к протезам, их электронных компонентов, включая микродвигатели и микрочипы», — говорится в поручении.

Отмечается, что доклад по данному вопросу должен быть подготовлен до 1 июля 2023 года.

Ответственными назначены премьер Михаил Мишустин и гендиректор Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов Светлана Чупшева.

В конце марта стало известно, что два лечебно-реабилитационных центра МЧС России, направленных на оказание медицинской помощи и реабилитацию, — «Спасатель» и «Донецкий» — создадут в Донецкой Народной Республике.

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