Десять пострадавших при взрыве в Санкт-Петербурге находятся в тяжёлом состоянии

В Минздраве сообщили о тяжёлом состоянии десяти пострадавших при взрыве в кафе, где погиб военкор Владлен Татарский.

«Состояние 10 пострадавших оценивается как тяжёлое, 16 в состоянии средней тяжести, в том числе девочка 14 лет, 5 человек в удовлетворительном состоянии», — приводит сообщение ведомства РИА Новости.

В Министерстве здравоохранения России ранее уточнили, что число пострадавших при взрыве в кафе в Санкт-Петербурге увеличилось до 32.

2 апреля в Санкт-Петербурге прогремел взрыв. Инцидент произошёл в кафе «Стрит-бар» на Университетской набережной в центре города. Военкор Владлен Татарский был убит.

Возбуждено уголовное дело по факту убийства общеопасным способом.