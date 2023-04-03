Матвиенко выразила соболезнования в связи с гибелью военкора Татарского при взрыве в Петербурге

Короткая ссылка
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выразила соболезнования в связи с гибелью военного корреспондента Максима Фомина, более известного под псевдонимом Владлен Татарский, в результате взрыва, произошедшего в кафе в Санкт-Петербурге в воскресенье, 2 апреля.

«Он защищал Донбасс с 2014 года, но погиб в далёком от зоны боевых действий Санкт-Петербурге в результате подлого взрыва... Мои соболезнования близким Максима», — написала она в Telegram.

Она добавила, что он писал правду, «писал просто, ярко».

Матвиенко также подчеркнула, что погибший воевал в ополчении, собирал помощь для российских военнослужащих и, самое главное, «формировал народное понимание спецоперации».

«И уверена, очень многое сделал для нашей будущей победы», — подчеркнула она.

2 апреля в Санкт-Петербурге прогремел взрыв. Инцидент произошёл в кафе «Стрит-бар» на Университетской набережной в центре города. Военкор Владлен Татарский был убит.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить