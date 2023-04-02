Депутат Власов рассказал, что мог быть на встрече с военкором Татарским в Петербурге

Депутат Госдумы Василий Власов рассказал о погибшем при взрыве в Санкт-Петербурге военкоре Владлене Татарском, а также о том, что мог присутствовать на сегодняшнем мероприятии в кафе.

«Первое, конечно, — слова соболезнования родственникам Владлена. Знал его лично, встречались, общались. Не так часто, но приходилось. Большая потеря. Желаю выздоровления пострадавшим», — отметил Власов.

Он также рассказал, что «прекрасно» знал зал, где сегодня был Татарский.

«Планировал выступление также в субботу. 1 апреля хотели провести встречу патриотического толка, обсудить события, которые происходят на Украине. Обсудить приближающуюся памятную дату для всех — 6 апреля ушёл из жизни Владимир Вольфович Жириновский. Мы планировали 1-го провести вечер памяти и также обсудить его пророчества, предсказания. А 2 апреля открыть выставку, но обстоятельства поменялись, и мы решили перенести на неделю позже. До этого мы планировали проводить в эту субботу… Я мог спокойно пойти на эту встречу, и я бы сел там рядом… Но вот уберегла судьба от того, что я мог быть сегодня там. Мы и людей собирали, но решили перенести позже», — отметил депутат.

Владлен Татарский погиб 2 апреля в результате взрыва бомбы в кафе в центре Санкт-Петербурга.

На место ЧП выехало руководство Главного управления уголовного розыска МВД России. Возбуждено уголовное дело по факту убийства общеопасным способом. В результате взрыва пострадали 25 человек, шесть находятся в тяжёлом состоянии.

В МИД России заявили, что Владлен Татарский вызывал у киевского режима ненависть, он был опасен для киевских властей и смело шёл до конца.