Прокуратура проводит проверку после взрыва в Петербурге

Прокуратура Василеостровского района Санкт-Петербурга начала проверку после взрыва в кафе, в котором погиб военкор Владлен Татарский.

«Прокуратура Василеостровского района Санкт-Петербурга организовала проверку по информации о взрыве в одном из ресторанов на Университетской набережной», — сказали РИА Новости в ведомстве.

2 апреля в Санкт-Петербурге в кафе «Стрит-бар» произошёл взрыв, в результате которого погиб военный корреспондент Владлен Татарский.

На место ЧП выехало руководство Главного управления уголовного розыска МВД России. Возбуждено уголовное дело по факту убийства общеопасным способом.

В результате взрыва пострадали 25 человек.