Прокуратура проводит проверку после взрыва в Петербурге
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«Прокуратура Василеостровского района Санкт-Петербурга организовала проверку по информации о взрыве в одном из ресторанов на Университетской набережной», — сказали РИА Новости в ведомстве.
2 апреля в Санкт-Петербурге в кафе «Стрит-бар» произошёл взрыв, в результате которого погиб военный корреспондент Владлен Татарский.
На место ЧП выехало руководство Главного управления уголовного розыска МВД России. Возбуждено уголовное дело по факту убийства общеопасным способом.
В результате взрыва пострадали 25 человек.