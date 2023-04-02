Прокуратура проводит проверку после взрыва в Петербурге

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Прокуратура Василеостровского района Санкт-Петербурга начала проверку после взрыва в кафе, в котором погиб военкор Владлен Татарский.
Прокуратура проводит проверку после взрыва в Петербурге
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«Прокуратура Василеостровского района Санкт-Петербурга организовала проверку по информации о взрыве в одном из ресторанов на Университетской набережной», — сказали РИА Новости в ведомстве.

2 апреля в Санкт-Петербурге в кафе «Стрит-бар» произошёл взрыв, в результате которого погиб военный корреспондент Владлен Татарский.

На место ЧП выехало руководство Главного управления уголовного розыска МВД России. Возбуждено уголовное дело по факту убийства общеопасным способом.

В результате взрыва пострадали 25 человек.

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