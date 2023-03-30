В Подмосковье построят три мусорных завода летом 2023 года

В Московской области построят три комплекса по обработке и утилизации отходов к концу июня.

Об этом сообщает телеканал «360».

«До конца июня 2023 года планируется завершить строительство вторых очередей трёх комплексов — МПК Коломенский, МПК Каширский и Сергиево-Посадский МПК — и в полном объёме ввести их в эксплуатацию», — заявил генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев.

По его словам, суммарно РЭО направит на создание этих объектов 6,1 млрд рублей.

Ранее ФАН сообщало, что Международный форум «Экология большого города» прошёл 22—24 марта в Санкт-Петербурге.