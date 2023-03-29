Дерматолог Тону посоветовала использовать косметику с SPF-защитой круглый год
«Многие люди ездят в горы и даже при наличии снега и холода, тем не менее, приезжают оттуда с обгоревшей кожей. Поэтому, независимо от того — холодное время года или тёплое — в солнечную погоду мы должны использовать кремы с ультрафиолетовым фактором не меньше 20 SPF, а лучше 30 и более SPF», — сказала специалист в беседе с РИАМО.
Косметолог добавила, что ультрафиолетовый фактор можно отслеживать на сайтах с прогнозом погоды.
Ранее врач-косметолог Татьяна Баллирано в беседе сФАН рассказала, после каких процедур у беременных женщин могут быть осложнения.