Дерматолог Тону посоветовала использовать косметику с SPF-защитой круглый год

Врач-дерматолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Ангелина Тону напомнила, что косметические средства с фактором защиты от солнечных лучей важно использовать при ясной погоде даже в прохладное время года.

«Многие люди ездят в горы и даже при наличии снега и холода, тем не менее, приезжают оттуда с обгоревшей кожей. Поэтому, независимо от того — холодное время года или тёплое — в солнечную погоду мы должны использовать кремы с ультрафиолетовым фактором не меньше 20 SPF, а лучше 30 и более SPF», — сказала специалист в беседе с РИАМО.

Косметолог добавила, что ультрафиолетовый фактор можно отслеживать на сайтах с прогнозом погоды.

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