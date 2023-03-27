В Подмосковье запустят образовательную программу по экологии для детей

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В Московской области запустят образовательную программу по экологии для дошкольников.
В Подмосковье запустят образовательную программу по экологии для детей
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Об этом сообщает телеканал «360».

Проект «Эколята Подмосковья» получит поддержку регионального сената и правительства. Соответствующее соглашение подписали Минэкологии и Минобразования, комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, а также председатель оргкомитета.

«Любовь к природе и Родине закладывается в детстве, поэтому очень важно взращивать у ребёнка эти качества с ранних лет. Министерство поддерживает проекты, направленные на популяризацию экологии, и реализует их на территории Подмосковья», — заявил глава Минэкологии Тихон Фирсов.

Ранее газета «Взгляд» сообщала, что «Движение первых» в 2023 году запустит ряд новых проектов.

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