В Подмосковье запустят образовательную программу по экологии для детей

В Московской области запустят образовательную программу по экологии для дошкольников.

Об этом сообщает телеканал «360».

Проект «Эколята Подмосковья» получит поддержку регионального сената и правительства. Соответствующее соглашение подписали Минэкологии и Минобразования, комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, а также председатель оргкомитета.

«Любовь к природе и Родине закладывается в детстве, поэтому очень важно взращивать у ребёнка эти качества с ранних лет. Министерство поддерживает проекты, направленные на популяризацию экологии, и реализует их на территории Подмосковья», — заявил глава Минэкологии Тихон Фирсов.

Ранее газета «Взгляд» сообщала, что «Движение первых» в 2023 году запустит ряд новых проектов.