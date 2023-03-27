В Крыму построят экотехнопарк мощностью 500 тысяч тонн в год
- РИА Новости
Об этом сообщает ИА SevastopolMedia со ссылкой на пресс-службу правительства региона.
Проект позволит обеспечить наличие мощностей по размещению, обработке и утилизации ТКО, а также выполнение целевых показателей регионального проекта «Комплексная система по обращению с твёрдыми коммунальными отходами».
Объект планируется ввести в эксплуатацию до конца 2024 года.
Ранее телеканал «360» сообщал, что в Ленобласти построят комплекс по обращению с ТКО.