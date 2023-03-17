Путин провёл встречу с врио губернатора Смоленской области Анохиным
Российский лидер отметил, что у Анохина большой опыт работы в правительстве, в том числе в строительстве и сфере ЖКХ.
«И конечно, очень рассчитываю на то, что все эти знания, ну и, прямо скажем, хорошие контакты в правительстве России с коллегами позволят Вам эффективно решать стоящие перед областью задачи», — приводит РИА Новости слова Путина на встрече с Анохиным.
Ранее стало известно, что Анохина назначили временно исполняющим обязанности губернатора Смоленской области.
Также российский лидер принял отставку Алексея Островского с этого поста.