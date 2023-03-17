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Путин провёл встречу с врио губернатора Смоленской области Анохиным

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Президент России Владимир Путин провёл рабочую встречу с назначенным врио губернатора Смоленской области Василием Анохиным.

Российский лидер отметил, что у Анохина большой опыт работы в правительстве, в том числе в строительстве и сфере ЖКХ.

«И конечно, очень рассчитываю на то, что все эти знания, ну и, прямо скажем, хорошие контакты в правительстве России с коллегами позволят Вам эффективно решать стоящие перед областью задачи», — приводит РИА Новости слова Путина на встрече с Анохиным.

Ранее стало известно, что Анохина назначили временно исполняющим обязанности губернатора Смоленской области.

Также российский лидер принял отставку Алексея Островского с этого поста.

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