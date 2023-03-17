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В Калининградской области планируют открыть 19 ФАПов до конца 2023 года

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В Калининградской области намерены ввести в строй 19 новых ФАПов до конца 2023 года.
В Калининградской области планируют открыть 19 ФАПов до конца 2023 года
  • РИА Новости

Министр здравоохранения региона Александр Кравченко в ходе заседания правительства области доложил об обновлении материально-технической базы лечебных учреждений в 2022 году. Об этом сообщает «Янтарный край».

«Мы старались, чтобы наши пациенты на себе почувствовали эффект от реализации нацпроекта. Закрываем вопрос по ФАПам. Их у нас сейчас 217, а с открытием до конца 2023 года ещё 19 этот вопрос будет закрыт. Подведём черту и займёмся их укомплектованием кадрами, проведением высокоскоростного интернета и другими вопросами», — уточнил министр.

Ранее НСН сообщала, что в Москве инвесторам выделят 26,5 га земли для строительства социальных объектов.

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