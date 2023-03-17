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Более 7 тысяч предпринимателей Москвы смогут принять участие в программах наставничества

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В Москве для предпринимателей в рамках семи городских программ наставничества будет организовано около 70 образовательных потоков в 2023 году.
Более 7 тысяч предпринимателей Москвы смогут принять участие в программах наставничества
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья».

Обучение с наставником — одна из самых востребованных нефинансовых мер поддержки бизнеса, которую оказывает правительство Москвы, подчеркнула заместитель мэра Наталья Сергунина.

«В этом году было решено усилить образовательное направление и организовать дополнительные потоки. Присоединиться к ним смогут больше 7 тыс. как действующих, так и начинающих предпринимателей», — отметила она.

Ранее НСН сообщала, что, согласно данным главы департамента по конкурентной политике Москвы Ивана Щербакова, в столице более 26 тыс. человек приняли участие в очных и онлайн-мероприятиях, посвящённых развитию бизнеса, в 2022 году.

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