В Подмосковье поддержали принятый Госдумой закон о развитии экотуризма

Глава Министерства экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов прокомментировал известие о принятии законопроекта, связанного с экологическим туризмом. По его словам, это позволит опережающими темпами развивать экотуризм на заповедных территориях.

Об этом пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

На сегодняшний день в Московской области насчитывается почти 270 тыс. га заповедных земель. В большинстве из них можно и нужно развивать экологический туризм, особенно это касается западных округов, отметил глава ведомства.

Однако существует проблема привлечения инвесторов, ведь в большинстве случаев охранный режим запрещает строительство капитальной туристической инфраструктуры.

«Законодательные новации позволяют нам снять это противоречие, выстроить отношения между государством и инвесторами не в ущерб состоянию ценных экосистем», — заключил Фирсов.

Ранее сайт Nation News сообщал, что правительство России выделило 500 млн рублей в целях уменьшения стоимости пакетных туров по внутрироссийским направлениям в 2023—2024 годах.