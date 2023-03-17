В Подмосковье поддержали принятый Госдумой закон о развитии экотуризма
- РИА Новости
Об этом пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
На сегодняшний день в Московской области насчитывается почти 270 тыс. га заповедных земель. В большинстве из них можно и нужно развивать экологический туризм, особенно это касается западных округов, отметил глава ведомства.
Однако существует проблема привлечения инвесторов, ведь в большинстве случаев охранный режим запрещает строительство капитальной туристической инфраструктуры.
«Законодательные новации позволяют нам снять это противоречие, выстроить отношения между государством и инвесторами не в ущерб состоянию ценных экосистем», — заключил Фирсов.
Ранее сайт Nation News сообщал, что правительство России выделило 500 млн рублей в целях уменьшения стоимости пакетных туров по внутрироссийским направлениям в 2023—2024 годах.