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Сомнолог Исаев: нарушение дыхания во сне может спровоцировать инсульт

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Врач-сомнолог, невролог, психиатр Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ имени Н.И. Пирогова Минздрава России Руслан Исаев предупредил, что при нарушениях дыхания во сне увеличивается риск инсульта.
Сомнолог Исаев: нарушение дыхания во сне может спровоцировать инсульт
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Существует связь между нарушением дыхания во сне и мозговым инсультом, сообщил врач в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».

Одной из самых частых проблем, связанных с дисфункцией сна, является синдром обструктивного апноэ сна (СОАС) — нарушение дыхания во сне, характеризующееся повторяющимися эпизодами прекращения дыхания в результате обструкции верхних дыхательных путей. Это вызывает снижение насыщения крови кислородом и фрагментацию сна, сопровождается храпом.

Среди нарушений дыхания во сне именно СОАС является одной из главных причин, вызывающих инсульт, подчеркнул Исаев.

Ранее, по сообщениям Nation News, в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии Роспотребнадзора «Вектор» прокомментировали вероятность инфицирования человека птичьим гриппом.

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