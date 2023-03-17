Сомнолог Исаев: нарушение дыхания во сне может спровоцировать инсульт
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Существует связь между нарушением дыхания во сне и мозговым инсультом, сообщил врач в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».
Одной из самых частых проблем, связанных с дисфункцией сна, является синдром обструктивного апноэ сна (СОАС) — нарушение дыхания во сне, характеризующееся повторяющимися эпизодами прекращения дыхания в результате обструкции верхних дыхательных путей. Это вызывает снижение насыщения крови кислородом и фрагментацию сна, сопровождается храпом.
Среди нарушений дыхания во сне именно СОАС является одной из главных причин, вызывающих инсульт, подчеркнул Исаев.
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