Врач Черкасова рассказала, что сонливость может быть симптомом депрессии

Врач-сомнолог, к. м. н., клинический психолог София Черкасова рассказала, что нарушения сна могут свидетельствовать о проблемах со здоровьем.

Нарушение сна может быть самостоятельным заболеванием: бессонница, нарколепсия, апноэ. Но иногда плохой сон говорит о наличии сопутствующих заболеваний, отметила Черкасова в интервью «Вечерней Москве».

«Например, та же бессонница может говорить о нескольких десятках заболеваний. В частности, это могут быть заболевания щитовидной железы, надпочечников, центральной нервной системы или сахарный диабет. Также бессонница может быть реакцией на приём препаратов», — объяснила врач.

Бывает и противоположная ситуация, когда человеку постоянно хочется спать. Это случается при депрессиях, дефиците некоторых витаминов и микроэлементов, заключила специалист.

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