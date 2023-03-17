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Россияне рассказали о связанных с дополнительной работой сложностях

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В ходе исследования, проведённого сервисами «Подработка» и «Работа.ру», россияне рассказали, с какими сложностями сталкивались в процессе поиска подработки.
Россияне рассказали о связанных с дополнительной работой сложностях
  • Gettyimages.ru
  • © Hinterhaus Productions

Об этом пишет «Газета.Ru».

Самое сложное в подработке — совмещение её с основной работой, так считают 44% опрошенных. Ещё 43% респондентов отмечают сложности в поиске баланса между работой и личными делами.

Поиск подходящих вакансий или клиентов — проблема для 28% участников опроса. 

Также, как показало исследование, 30% респондентов тратят на поиск подработки более месяца, 21% — менее недели, 19% — пару дней.

Ранее ФАН передавало, что VIII Всероссийская неделя охраны труда пройдёт с 26 по 29 сентября 2023 года в парке науки и искусства «Сириус» в Сочи.

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