Россияне рассказали о связанных с дополнительной работой сложностях
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Об этом пишет «Газета.Ru».
Самое сложное в подработке — совмещение её с основной работой, так считают 44% опрошенных. Ещё 43% респондентов отмечают сложности в поиске баланса между работой и личными делами.
Поиск подходящих вакансий или клиентов — проблема для 28% участников опроса.
Также, как показало исследование, 30% респондентов тратят на поиск подработки более месяца, 21% — менее недели, 19% — пару дней.
Ранее ФАН передавало, что VIII Всероссийская неделя охраны труда пройдёт с 26 по 29 сентября 2023 года в парке науки и искусства «Сириус» в Сочи.