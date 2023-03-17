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РИА Новости: в Мариуполь поступило новое российское медоборудование для роддомов

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В горбольницу №2 в Мариуполе поступила крупная партия нового российского медицинского оборудования для роддомов.
РИА Новости: в Мариуполь поступило новое российское медоборудование для роддомов
  • РИА Новости
  • © Александр Кондратюк

«Мы получили оборудование для оснащения нашего отделения новорождённых, отделения реанимации интенсивной терапии новорождённых», — цитирует и. о. главврача медучреждения Светлану Бунакову РИА Новости.

По её словам, в перечень поступившей техники включены специальные неонатальные кроватки и транспортные кюветы, которые нужны для доставки тяжелобольных детей из операционных в другое отделение или учреждение, где им окажут помощь.

В июне 2022 года роддом в Мариуполе возобновил работу после освобождения города. 

Пациентки медучреждения и их мужья рассказали корреспонденту RT Анне Абакумовой, что им пришлось пережить во время беременности.

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