Врач Ромасов посоветовал людям с болезнями сердца беречь обувь от промокания
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Просто намоченные ноги не приводят к негативным последствиям, уточнил он в разговоре с «Газетой.Ru».
Необходимо длительное воздействие влаги и холода, чтобы человек простудился. Однако некоторые факторы, способны ускорить эффект: к примеру, холодный ветер в комбинации с промокшими ногами быстрее вызовет переохлаждение.
Больше всего этого надо опасаться людям, страдающим хроническими недугами: сердечной недостаточностью, заболеваниям почек, печени, иммунодефицитом, заболеваниям ЛОР-органов и бронхолёгочной системы, добавил терапевт.
Ранее, по сообщениям Nation News, в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии Роспотребнадзора «Вектор» прокомментировали вероятность инфицирования человека птичьим гриппом.