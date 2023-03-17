Врач Ромасов посоветовал людям с болезнями сердца беречь обувь от промокания

Врач-терапевт ИНВИТРО Иван Ромасов предупредил, что промокшая в дороге обувь и, как следствие, переохлаждение могут стать причиной нарушения работы иммунной системы и спровоцировать развитие простуды.

Просто намоченные ноги не приводят к негативным последствиям, уточнил он в разговоре с «Газетой.Ru».

Необходимо длительное воздействие влаги и холода, чтобы человек простудился. Однако некоторые факторы, способны ускорить эффект: к примеру, холодный ветер в комбинации с промокшими ногами быстрее вызовет переохлаждение.

Больше всего этого надо опасаться людям, страдающим хроническими недугами: сердечной недостаточностью, заболеваниям почек, печени, иммунодефицитом, заболеваниям ЛОР-органов и бронхолёгочной системы, добавил терапевт.

Ранее, по сообщениям Nation News, в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии Роспотребнадзора «Вектор» прокомментировали вероятность инфицирования человека птичьим гриппом.