Диетолог Евстигнеева рассказала, что сидячий образ жизни может вызвать проблемы с ЖКТ
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Для работы пищеварительной системы очень важна подвижность тела. Если регулярно сидеть длительное время, существует риск снижения сократительной способности желчного пузыря — он становится вялым и малоактивным, объяснила врач в интервью «Москве 24».
Обычно заболевания ЖКТ развиваются в результате не одного, а сразу нескольких факторов, отметила Евстигнеева.
Кроме сидячего образа жизни, в их число входят неправильное питание, стрессы и наследственность, заключила она.
Ранее врач-диетолог Анжелика Дюваль в разговоре с ФАН рассказала, что для того, чтобы сбросить вес, иногда недостаточно придерживаться диеты и заниматься спортом. Первым делом нужно выявить причину лишнего веса.