Диетолог Евстигнеева рассказала, что сидячий образ жизни может вызвать проблемы с ЖКТ

Гастроэнтеролог, диетолог, к. м. н. Гузель Евстигнеева предупредила, что сидячий образ жизни может привести к дисфункции желчевыводящих путей.

Для работы пищеварительной системы очень важна подвижность тела. Если регулярно сидеть длительное время, существует риск снижения сократительной способности желчного пузыря — он становится вялым и малоактивным, объяснила врач в интервью «Москве 24».

Обычно заболевания ЖКТ развиваются в результате не одного, а сразу нескольких факторов, отметила Евстигнеева.

Кроме сидячего образа жизни, в их число входят неправильное питание, стрессы и наследственность, заключила она.

Ранее врач-диетолог Анжелика Дюваль в разговоре с ФАН рассказала, что для того, чтобы сбросить вес, иногда недостаточно придерживаться диеты и заниматься спортом. Первым делом нужно выявить причину лишнего веса.