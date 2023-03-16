Сотрудники СК России идентифицировали останки десяти человек в рамках дела о геноциде в ЛНР

Сотрудники Следственного комитета России установили личности десяти граждан, чьи останки были обнаружены в ранее неизвестном захоронении на территории ЛНР. Идентификация проводилась в рамках расследования уголовного дела о геноциде населения Донбасса и применении запрещённых методов ведения войны на Украине.

Об этом сообщается на сайте ведомства.

Могилы были найдены в Северодонецке, Стаханове, Брянке, а также населённых пунктах Вороново и Метёлкино.

По данным СК, всего с 2016 по 2022 год ВСУ и другие украинские вооружённые формирования не менее 3 тыс. раз обстреливали гражданские объекты в ЛНР.

Жертвами обстрелов стали более 800 граждан, в том числе малолетние дети.

В отношении 16 военнослужащих ВСУ, вина которых уже установлена и доказана, заочно применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

Всего уголовное дело о геноциде насчитывает около 600 томов.