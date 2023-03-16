«Московская техническая школа» открыла приём заявок на обучение промышленному дизайну
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Об этом сообщает телеканал «360».
«Одна из важных задач — системное развитие промышленного дизайна, поскольку именно он служит одним из наиболее эффективных инструментов продвижения товаров на рынке и важным аспектом конкурентоспособности продукции», — рассказал глава Департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский.
В разработке направления заняты эксперты из студии Артемия Лебедева, компании «Смирнов Дизайн» и Национального центра промышленного дизайна и инноваций 2050.ЛАБ. К проекту также привлекли специалистов ведущих вузов, уточнил Овчинский.
Ранее «Взгляд» сообщал, что Президентский фонд культурных инициатив с 1 февраля начал заявочную кампанию второго грантового конкурса 2023 года на поддержку проектов в области культуры, искусства и креативных индустрий.