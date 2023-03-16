«Московская техническая школа» открыла приём заявок на обучение промышленному дизайну

На сайте «Московской технической школы» (МТШ) открыли запись на обучение инженеров по направлению «Промышленный дизайн».

Об этом сообщает телеканал «360».

«Одна из важных задач — системное развитие промышленного дизайна, поскольку именно он служит одним из наиболее эффективных инструментов продвижения товаров на рынке и важным аспектом конкурентоспособности продукции», — рассказал глава Департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский.

В разработке направления заняты эксперты из студии Артемия Лебедева, компании «Смирнов Дизайн» и Национального центра промышленного дизайна и инноваций 2050.ЛАБ. К проекту также привлекли специалистов ведущих вузов, уточнил Овчинский.

Ранее «Взгляд» сообщал, что Президентский фонд культурных инициатив с 1 февраля начал заявочную кампанию второго грантового конкурса 2023 года на поддержку проектов в области культуры, искусства и креативных индустрий.