Узнать больше

В Минпромторге анонсировали оптимизацию перечня работников ОПК для отсрочки от армии

Короткая ссылка
Межведомственная комиссия по брони в ближайшее время оптимизирует подход к формированию списка сотрудников ОПК, которым может предоставляться отсрочка от призыва на службу в армии с учётом баланса интересов Минобороны.
В Минпромторге анонсировали оптимизацию перечня работников ОПК для отсрочки от армии
  • РИА Новости
  • © Александр Кряжев

«МВК в ближайшее время завершит работу по оптимизации подходов к формированию данного перечня с учётом соблюдения баланса интересов Минобороны и промышленности», — приводит ТАСС сообщение Минпромторга России.

Ведомство также направило в Минобороны перечень востребованных работников ОПК призывного возраста, которые участвуют в выполнении гособоронзаказа, для предоставления отсрочки от весеннего призыва на военную службу в 2023 году.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить