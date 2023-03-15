В Минпромторге анонсировали оптимизацию перечня работников ОПК для отсрочки от армии

Межведомственная комиссия по брони в ближайшее время оптимизирует подход к формированию списка сотрудников ОПК, которым может предоставляться отсрочка от призыва на службу в армии с учётом баланса интересов Минобороны.

«МВК в ближайшее время завершит работу по оптимизации подходов к формированию данного перечня с учётом соблюдения баланса интересов Минобороны и промышленности», — приводит ТАСС сообщение Минпромторга России.

Ведомство также направило в Минобороны перечень востребованных работников ОПК призывного возраста, которые участвуют в выполнении гособоронзаказа, для предоставления отсрочки от весеннего призыва на военную службу в 2023 году.