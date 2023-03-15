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Депутат: поправки предполагают лишение приобретённого гражданства за дискредитацию СВО

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Поправки в закон «О гражданстве», которые поступили в комитет Госдумы по делам СНГ, предполагают лишение приобретённого гражданства России за дискредитацию спецоперации на Украине, заявил зампредседателя комитета Константин Затулин.

«Такие поправки есть… связано с нарушениями закона, изменой родине, это связано сейчас с деятельностью, связанной с дискредитацией там специальной военной операции, всего остального, вот такого рода вещи там предусмотрены» — цитирует РИА Новости Затулина.

13 ноября 2022 года стало известно, что в Госдуму внесена поправка, согласно которой человека смогут лишить приобретённого гражданства за дискредитацию армии России.

Также приобретённое гражданство России смогут прекратить из-за совершаемых гражданином действий, угрожающих безопасности страны.

Кроме того, гражданства России смогут лишить за надругательство над российскими флагом и гербом.

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