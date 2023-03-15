Депутат: поправки предполагают лишение приобретённого гражданства за дискредитацию СВО
«Такие поправки есть… связано с нарушениями закона, изменой родине, это связано сейчас с деятельностью, связанной с дискредитацией там специальной военной операции, всего остального, вот такого рода вещи там предусмотрены» — цитирует РИА Новости Затулина.
13 ноября 2022 года стало известно, что в Госдуму внесена поправка, согласно которой человека смогут лишить приобретённого гражданства за дискредитацию армии России.
Также приобретённое гражданство России смогут прекратить из-за совершаемых гражданином действий, угрожающих безопасности страны.
Кроме того, гражданства России смогут лишить за надругательство над российскими флагом и гербом.