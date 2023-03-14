В Омской области прокомментировали ситуацию с заболеваемостью ОРВИ

В Омской области на 10-й неделе 2023 года показатель заболеваемости ОРВИ стал на 28,6% ниже уровня предыдущей недели.

Об этом сообщает gorod55.ru со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора.

В период с 6 по 12 марта заболеваемость составила 37,9 на 10 тыс. населения.

«По данным лабораторного мониторинга циркуляции респираторных вирусов, за 10-ю неделю (с 06.03.2023 по 12.03.2023) заболеваемость населения обусловлена циркуляцией вирусов гриппа и вирусов негриппозной этиологии (РС-вирусами, бокавирусами и COVID-19)», — уточнили в ведомстве.

Снижение заболеваемости отмечено и в Нижегородской области, передаёт newsnn.ru. В частности, за неделю выявлено 1678 случаев COVID-19, что на 27,7% меньше, чем в начале марта.

Ранее бывший главный инфекционист Москвы, вирусолог Николай Малышев допустил, что коронавирусная инфекция перейдёт в разряд сезонных болезней в 2024 году.