Узнать больше

В Самарской области построят девять школ в ближайшие два года

Короткая ссылка
В Самарской области планируют построить девять школ в ближайшие два года.
В Самарской области построят девять школ в ближайшие два года
  • Gettyimages.ru
  • © skynesher

Как сообщает volga.news, об этом стало известно на совещании, которое провёл вице-губернатор Виктор Кудряшов.

«В течение этого и следующего года мы планируем ввести в эксплуатацию девять новых школ. Шесть образовательных учреждений будут построены в рамках концессионных соглашений, два — с привлечением средств регионального и федерального бюджетов и одно — в селе Тимофеевка Ставропольского района — за счёт средств областного бюджета», — заявил Кудряшов.

По его словам, темпы строительства разные, уже есть школы в высокой степени готовности.

Как отметил вице-губернатор, правительство будет оказывать поддержку по координации усилий различных ведомств.

Ранее НСН сообщала, что в Москве инвесторам выделят 26,5 га земли для строительства социальных объектов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить