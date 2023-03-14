В Самарской области построят девять школ в ближайшие два года

В Самарской области планируют построить девять школ в ближайшие два года.

Как сообщает volga.news, об этом стало известно на совещании, которое провёл вице-губернатор Виктор Кудряшов.

«В течение этого и следующего года мы планируем ввести в эксплуатацию девять новых школ. Шесть образовательных учреждений будут построены в рамках концессионных соглашений, два — с привлечением средств регионального и федерального бюджетов и одно — в селе Тимофеевка Ставропольского района — за счёт средств областного бюджета», — заявил Кудряшов.

По его словам, темпы строительства разные, уже есть школы в высокой степени готовности.

Как отметил вице-губернатор, правительство будет оказывать поддержку по координации усилий различных ведомств.

Ранее НСН сообщала, что в Москве инвесторам выделят 26,5 га земли для строительства социальных объектов.