В Калининградской области введут ещё 19 ФАПов

В Калининградской области в 2023 году введут ещё 19 фельдшерско-акушерских пунктов.

Об этом сообщает «Янтарный край» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

«Закрываем вопрос по ФАПам. Их у нас сейчас 217, а с открытием до конца 2023 года ещё 19 этот вопрос будет закрыт. Подведём черту и займёмся их укомплектованием кадрами, проведением высокоскоростного интернета и другими вопросами», — заявил министр здравоохранения региона Александр Кравченко.

В 2022 году в области переоснастили 21 больницу и поликлинику в рамках регпроекта модернизации первичного звена здравоохранения.

Ранее НСН сообщала, что в Москве инвесторам выделят 26,5 га земли для строительства социальных объектов.