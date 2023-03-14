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В Калининградской области введут ещё 19 ФАПов

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В Калининградской области в 2023 году введут ещё 19 фельдшерско-акушерских пунктов.
В Калининградской области введут ещё 19 ФАПов
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  • © Reza Estakhrian

Об этом сообщает «Янтарный край» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

«Закрываем вопрос по ФАПам. Их у нас сейчас 217, а с открытием до конца 2023 года ещё 19 этот вопрос будет закрыт. Подведём черту и займёмся их укомплектованием кадрами, проведением высокоскоростного интернета и другими вопросами», — заявил министр здравоохранения региона Александр Кравченко.

В 2022 году в области переоснастили 21 больницу и поликлинику в рамках регпроекта модернизации первичного звена здравоохранения.

Ранее НСН сообщала, что в Москве инвесторам выделят 26,5 га земли для строительства социальных объектов.

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