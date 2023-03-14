Врач Каган высказался о сроках окончания пандемии COVID-19

Заслуженный врач России, ведущий научный редактор сервиса дистанционного медицинского образования Vrachu.ru Михаил Каган прокомментировал прогнозы о возможном окончании пандемии COVID-19 в 2023 году.

«Многое ещё остаётся неясным, и мы пока не можем назвать этот процесс полностью завершённым», — заявил он в беседе с газетой «Известия».

По его словам, никто не скажет точно, что будет после объявления конца пандемии.

«Однако меры предосторожности, основанные на здравом смысле, по-прежнему должны остаться, особенно это касается уязвимых групп населения», — считает эксперт.

Он добавил, что на данный момент нет единого согласованного определения пандемии.

Ранее врач-инфекционист, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский в беседе с сайтом «Москва 24» прокомментировал прогноз ВОЗ о завершении пандемии коронавируса в 2023 году.