Врач Каган высказался о сроках окончания пандемии COVID-19
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«Многое ещё остаётся неясным, и мы пока не можем назвать этот процесс полностью завершённым», — заявил он в беседе с газетой «Известия».
По его словам, никто не скажет точно, что будет после объявления конца пандемии.
«Однако меры предосторожности, основанные на здравом смысле, по-прежнему должны остаться, особенно это касается уязвимых групп населения», — считает эксперт.
Он добавил, что на данный момент нет единого согласованного определения пандемии.
Ранее врач-инфекционист, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский в беседе с сайтом «Москва 24» прокомментировал прогноз ВОЗ о завершении пандемии коронавируса в 2023 году.