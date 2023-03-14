Инфекционист Вознесенский согласился с прогнозом ВОЗ о завершении пандемии в 2023 году

Врач-инфекционист, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский прокомментировал прогноз ВОЗ о завершении пандемии коронавируса в 2023 году.

«Чрезвычайных ситуаций по пандемии сейчас нет, поэтому вполне вероятно, что ВОЗ примет решение о том, что слово «пандемия» у нас выходит из лексикона. Прекращение пандемии в 2023 году — я бы сказал, весьма вероятное событие», — заявил он в беседе с «Москвой 24».

Как отметил врач, COVID-19 приобретает черты сезонного заболевания.

«Если мы не увидим за весенне-летний период появления новых штаммов, а в осенне-зимний период произойдёт умеренный подъём заболеваемости, то тогда можно констатировать, что COVID-19 перешёл в разряд сезонных заболеваний», — добавил Вознесенский.

Ранее вирусолог, доктор биологических наук Алексей Аграновский в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с распространением штамма коронавируса «кракен».