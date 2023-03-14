Медик Малиновская назвала симптомы нехватки витаминов

Руководитель медицинского департамента федеральной сети медицинских лабораторий KDL Ольга Малиновская заявила, что симптомы нехватки разных витаминов могут быть очень схожими.

Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на пресс-службу департамента.

«Люди чувствуют сильную слабость, упадок сил, им сложно сосредоточиться на рабочих задачах, а работоспособность стремится к нулю. Самый распространённый витаминодефицит — нехватка витамина D, которая встречается как минимум у каждого второго россиянина», — сказала Малиновская.

По её словам, особое внимание стоит обратить на своё питание и лучше не исключать конкретные продукты или группы продуктов из рациона без медицинских или каких-либо других показаний.

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