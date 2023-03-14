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Медик Малиновская назвала симптомы нехватки витаминов

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Руководитель медицинского департамента федеральной сети медицинских лабораторий KDL Ольга Малиновская заявила, что симптомы нехватки разных витаминов могут быть очень схожими.
Медик Малиновская назвала симптомы нехватки витаминов
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  • © Jamie Grill

Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на пресс-службу департамента.

«Люди чувствуют сильную слабость, упадок сил, им сложно сосредоточиться на рабочих задачах, а работоспособность стремится к нулю. Самый распространённый витаминодефицит — нехватка витамина D, которая встречается как минимум у каждого второго россиянина», — сказала Малиновская.

По её словам, особое внимание стоит обратить на своё питание и лучше не исключать конкретные продукты или группы продуктов из рациона без медицинских или каких-либо других показаний.

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