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Врач Савина посоветовала внимательно следить за иммунитетом в начале весны

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Врач-терапевт Ольга Савина заявила о важности укрепления иммунитета в начале весны.
Врач Савина посоветовала внимательно следить за иммунитетом в начале весны
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

«Это считается сезоном простуд, потому что стоит влажная и тёплая погода. Это любимая среда для распространения и жизни практически всех вирусов», — сказала она в беседе с сайтом «Москва 24».

По её словам, для здоровья могут быть вредны так называемые мнимые потепления, когда человеку кажется, что пора снимать тёплую куртку, шарф и шапку.

«Кроме того, могут обостряться хронические заболевания органов дыхания — бронхиты, бронхиальные астмы, аллергии, потому что снег сходит и все аллергены полетят в воздух», — напомнила Савина.

Как добавила врач, для укрепления иммунитета важно нормализовать режим труда и отдыха, а также правильно питаться.

Ранее врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева в беседе с НСН рассказала, на кого больше всего влияют перепады атмосферного давления.

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