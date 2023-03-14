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В Крыму вынесли приговор организаторам крупной финансовой пирамиды

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В Крыму вынесли приговор троим организаторам финансовой пирамиды, ущерб от которой оценивается в 80 млн рублей.
В Крыму вынесли приговор организаторам крупной финансовой пирамиды
  • РИА Новости
  • © Константин Михальчевский

Об этом сообщает «Крым 24» со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

«Они привлекали денежные средства пайщиков, заключая с ними договоры личных сбережений, не осуществляя при этом никакой инвестиционной и иной законной предпринимательской деятельности», — заявили в ведомстве.

От действий злоумышленников пострадали почти 200 человек.

Одного из фигурантов приговорили к трём годам лишения свободы условно с испытательным сроком в три года, остальных — к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком в два года.

Ранее эксперт Управления противодействия нелегальной деятельности Главного управления Банка России по Центральному федеральному округу Римма Стрелкова в беседе с «Радио 1» прокомментировала ситуацию с финансовыми пирамидами.

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