В Крыму вынесли приговор организаторам крупной финансовой пирамиды

В Крыму вынесли приговор троим организаторам финансовой пирамиды, ущерб от которой оценивается в 80 млн рублей.

Об этом сообщает «Крым 24» со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

«Они привлекали денежные средства пайщиков, заключая с ними договоры личных сбережений, не осуществляя при этом никакой инвестиционной и иной законной предпринимательской деятельности», — заявили в ведомстве.

От действий злоумышленников пострадали почти 200 человек.

Одного из фигурантов приговорили к трём годам лишения свободы условно с испытательным сроком в три года, остальных — к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком в два года.

Ранее эксперт Управления противодействия нелегальной деятельности Главного управления Банка России по Центральному федеральному округу Римма Стрелкова в беседе с «Радио 1» прокомментировала ситуацию с финансовыми пирамидами.