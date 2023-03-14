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В Нижегородской области планируют внедрить карту «Тройка»

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В Нижегородской области продолжают работу по внедрению транспортной карты «Тройка».
В Нижегородской области планируют внедрить карту «Тройка»
  • Gettyimages.ru
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Об этом сообщает newsnn.ru со ссылкой на региональный Минтранс.

В настоящее время ведомство совместно с ООО «Сбертройка» проводит работу по включению в перечень операторов автоматизированной системы оплаты и контроля проезда.

«О сроках запуска будет сообщено дополнительно», — отмечается в сообщении.

Ранее телеканал «360» сообщал, что пассажиры «Мострансавто» доехали до аэропортов свыше 562 тыс. раз с начала 2023 года.

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