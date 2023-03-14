В Нижегородской области планируют внедрить карту «Тройка»
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Об этом сообщает newsnn.ru со ссылкой на региональный Минтранс.
В настоящее время ведомство совместно с ООО «Сбертройка» проводит работу по включению в перечень операторов автоматизированной системы оплаты и контроля проезда.
«О сроках запуска будет сообщено дополнительно», — отмечается в сообщении.
Ранее телеканал «360» сообщал, что пассажиры «Мострансавто» доехали до аэропортов свыше 562 тыс. раз с начала 2023 года.