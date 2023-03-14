Дудаев: у Кадырова во время встречи с Путиным был счётчик молитв, а не медицинский прибор
- globallookpress.com
- © Kremlin Pool
Об этом заявил министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев в своём Telegram-канале.
По его словам, во время встречи Кадырова и Путина некоторые СМИ обратили внимание на предмет на руке главы Чечни и начали утверждать, что он похож на медицинский прибор.
Дудаев объяснил, что «на пальце Рамзана Кадырова электронные чётки, счётчик молитв».
Он добавил, что Кадыров носит с собой счётчик молитв практически всегда.
Ранее Путин в ходе встречи с главой Чечни заявил, что благосостояние республики достигается благодаря чеченскому народу.