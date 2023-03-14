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Дудаев: у Кадырова во время встречи с Путиным был счётчик молитв, а не медицинский прибор

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У главы Чечни Рамзана Кадырова во время встречи с российским президентом Владимиром Путиным был на пальце счётчик молитв, а не медицинский прибор.
Дудаев: у Кадырова во время встречи с Путиным был счётчик молитв, а не медицинский прибор
  • globallookpress.com
  • © Kremlin Pool

Об этом заявил министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев в своём Telegram-канале.

По его словам, во время встречи Кадырова и Путина некоторые СМИ обратили внимание на предмет на руке главы Чечни и начали утверждать, что он похож на медицинский прибор.

Дудаев объяснил, что «на пальце Рамзана Кадырова электронные чётки, счётчик молитв».

Он добавил, что Кадыров носит с собой счётчик молитв практически всегда. 

Ранее Путин в ходе встречи с главой Чечни заявил, что благосостояние республики достигается благодаря чеченскому народу.

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