Дудаев: у Кадырова во время встречи с Путиным был счётчик молитв, а не медицинский прибор

У главы Чечни Рамзана Кадырова во время встречи с российским президентом Владимиром Путиным был на пальце счётчик молитв, а не медицинский прибор.

Об этом заявил министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев в своём Telegram-канале.

По его словам, во время встречи Кадырова и Путина некоторые СМИ обратили внимание на предмет на руке главы Чечни и начали утверждать, что он похож на медицинский прибор.

Дудаев объяснил, что «на пальце Рамзана Кадырова электронные чётки, счётчик молитв».

Он добавил, что Кадыров носит с собой счётчик молитв практически всегда.

Ранее Путин в ходе встречи с главой Чечни заявил, что благосостояние республики достигается благодаря чеченскому народу.