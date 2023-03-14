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На Ямале построят три кванториума для школьников

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В Ямало-Ненецком автономном округе планируют построить три детских научных центра — кванториума.
На Ямале построят три кванториума для школьников
  • Gettyimages.ru
  • © Maskot

Об этом сообщает ИА «Север-Пресс».

Кванториум в Ноябрьске уже строится, он будет первым в ЯНАО. Там оборудуют 15 лабораторий для изучения естественных и технических наук, гараж и мастерские.

Научные центры для школьников также появятся в Новом Уренгое и Салехарде.

«В каждом кванториуме оборудуют лаборантские и мастерские. Для детей сделают многофункциональные залы, буфеты, медицинский кабинет, шахматную гостиную, зоны свободной коммуникации», — заявил Алексей Подсезерцев, заместитель руководителя дирекции капитального строительства и инвестиций ЯНАО, куратор проектов.

По его словам, во всех трёх объектах четвёртый этаж предназначен для планетария, зоны проектной деятельности и коворкинг-пространства.

Ранее ИА «Удмуртия» сообщало, что первый в Удмуртии школьный кванториум откроют в сентябре.

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