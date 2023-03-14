В Ставропольском крае начнут строительство ещё четырёх школ в 2023 году

В Ставропольском крае начнут строительство четырёх новых школ в 2023 году.

Об этом сообщает «СвоёТВ» со ссылкой на управление пресс-службы и информполитики губернатора и правительства региона.

«В 2023 году мы начнём строительство ещё четырёх школ в Ставрополе, Ессентуках и Пятигорске. Кроме того, в текущем году планируется завершить строительство двух школ в городе Михайловске», — заявил губернатор Владимир Владимиров.

По его словам, в 23 школах будет проведён капремонт.

Ранее НСН сообщала, что в Москве инвесторам выделят 26,5 га земли для строительства социальных объектов.