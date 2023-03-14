Узнать больше

В Ставропольском крае начнут строительство ещё четырёх школ в 2023 году

Короткая ссылка
В Ставропольском крае начнут строительство четырёх новых школ в 2023 году.
В Ставропольском крае начнут строительство ещё четырёх школ в 2023 году
  • Gettyimages.ru
  • © Photo and Co

Об этом сообщает «СвоёТВ» со ссылкой на управление пресс-службы и информполитики губернатора и правительства региона.

«В 2023 году мы начнём строительство ещё четырёх школ в Ставрополе, Ессентуках и Пятигорске. Кроме того, в текущем году планируется завершить строительство двух школ в городе Михайловске», — заявил губернатор Владимир Владимиров.

По его словам, в 23 школах будет проведён капремонт.

Ранее НСН сообщала, что в Москве инвесторам выделят 26,5 га земли для строительства социальных объектов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить