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Врач Агафонова дала совет зависимым от погодных условий принимать выписанные врачом лекарства

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Врач-реаниматолог Тульского центра медицины катастроф Мария Агафонова рассказала, какие меры стоит соблюдать метеозависимым людям при резких скачках температуры и атмосферного давления.
Врач Агафонова дала совет зависимым от погодных условий принимать выписанные врачом лекарства
  • Gettyimages.ru
  • © Igor Stevanovic / 500px

«Когда у нас перепады в погоде, атмосферное давление и содержание кислорода в воздухе снижаются. Поэтому люди с низким давлением реагирует гораздо хуже, чем с высоким. Обязательно принимаем все препараты, которые прописаны врачом», — сказала она в беседе с «Тульской службой новостей».

Вместе с тем Агафонова посоветовала таким гражданам ограничить потребление жареной, солёной пищи и алкоголя, а беременным — снизить нагрузку в период непогоды и быть осторожными.

Говоря о способах помочь человеку, потерявшему сознание на улице, врач порекомендовала не переносить пострадавшего в тёплое место и как можно быстрее вызвать скорую помощь.

«Вы можете накрыть и помочь согреться, но провожать в тёплое помещение не стоит, если человек сам не в состоянии подняться», — уточнила Агафонова.

Врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева в беседе с НСН рассказала, на кого больше всего влияют перепады атмосферного давления.

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