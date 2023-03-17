Состоялась презентация мультимедийного спецпроекта «Мир неравнодушных людей»

В пресс-центре издательского дома «Аргументы и Факты» провели презентацию мультимедийного спецпроекта «Мир неравнодушных людей» и публичный разговор о благотворительности и НКО.

По словам бренд-директора ИД «Аргументы и Факты» Елены Муллануровой, открывшей дискуссию с представителями НКО и СМИ, ежегодные результаты общественного мнения демонстрируют рост вовлечения россиян в благотворительность и уровень доверия к таким организациям.

«Мир неравнодушных людей» — это мультимедийная просветительская платформа на сайте aif.ru о 100 некоммерческих организациях из разных регионов страны, которые получили президентские гранты на развитие инициатив в области благотворительности, волонтёрства, охраны окружающей среды, развития институтов гражданского общества, сохранения исторической памяти и укрепления межнационального и межрелигиозного согласия.

Проект реализуется фондом «АиФ. Доброе сердце» при поддержке Фонда президентских грантов и ИД «Аргументы и Факты».