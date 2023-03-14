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Эндокринолог Бинатова напомнила о важности регулярных обследований щитовидки

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Врач-эндокринолог «СМ-Клиники» Эльвина Бинатова рассказала, что проверять и обследовать щитовидную железу нужно регулярно.
Эндокринолог Бинатова напомнила о важности регулярных обследований щитовидки
  • Gettyimages.ru
  • © Tanja Ristic

В беседе с Life.ru врач посоветовала не заниматься самолечением при таких симптомах, как выпадение волос, сухость кожи и ломкость ногтей, а пройти медицинское обследование, чтобы определить причину. То же касается и анемии.

«Обычно пациенты связывают анемию с низким железом в организме, но это заболевание может быть связано с щитовидной железой, а именно с гормонами ТТГ и Т4. В зависимости от причины заболевания лечение может существенно изменяться», — предупредила Бинатова.

Она также отметила, что такой симптом, как отёки, часто связывают с нарушением работы почек или сердечно-сосудистой системы. Однако и тут причина может заключаться в нарушении функции щитовидной железы.

Ранее, по сообщениям Nation News, в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии Роспотребнадзора «Вектор» прокомментировали вероятность инфицирования человека птичьим гриппом.

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