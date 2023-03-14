Узнать больше

В России спрос на услуги администраторов увеличился на 33% в феврале

Короткая ссылка
По данным «Авито Работа», в феврале 2023 года в России объём предложения для административного персонала увеличился на 33% по сравнению с аналогичным периодом 2022-го.
В России спрос на услуги администраторов увеличился на 33% в феврале
  • Gettyimages.ru
  • © Luis Alvarez

Об этом РИАМО сообщили в пресс-службе сервиса.

Как отмечается, по итогам 2022 года сформировался уверенный тренд на рост подобных вакансий в различных сферах. Предложение для администраторов гостиниц в феврале 2023 года выросло на 47%, салонов красоты — на 37%.

Также растёт спрос на ассистентов (+71%), помощников руководителя (+11%), офис-менеджеров (+10%).

Соискатели стали проявлять больше интереса к такой работе — их активность увеличилась на 36%.

Ранее ФАН передавало, что VIII Всероссийская неделя охраны труда (ВНОТ) пройдёт с 26 по 29 сентября 2023 года в парке науки и искусства «Сириус» в Сочи.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить