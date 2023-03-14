В России спрос на услуги администраторов увеличился на 33% в феврале

По данным «Авито Работа», в феврале 2023 года в России объём предложения для административного персонала увеличился на 33% по сравнению с аналогичным периодом 2022-го.

Об этом РИАМО сообщили в пресс-службе сервиса.

Как отмечается, по итогам 2022 года сформировался уверенный тренд на рост подобных вакансий в различных сферах. Предложение для администраторов гостиниц в феврале 2023 года выросло на 47%, салонов красоты — на 37%.

Также растёт спрос на ассистентов (+71%), помощников руководителя (+11%), офис-менеджеров (+10%).

Соискатели стали проявлять больше интереса к такой работе — их активность увеличилась на 36%.

Ранее ФАН передавало, что VIII Всероссийская неделя охраны труда (ВНОТ) пройдёт с 26 по 29 сентября 2023 года в парке науки и искусства «Сириус» в Сочи.