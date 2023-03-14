В России спрос на услуги администраторов увеличился на 33% в феврале
- Gettyimages.ru
- © Luis Alvarez
Об этом РИАМО сообщили в пресс-службе сервиса.
Как отмечается, по итогам 2022 года сформировался уверенный тренд на рост подобных вакансий в различных сферах. Предложение для администраторов гостиниц в феврале 2023 года выросло на 47%, салонов красоты — на 37%.
Также растёт спрос на ассистентов (+71%), помощников руководителя (+11%), офис-менеджеров (+10%).
Соискатели стали проявлять больше интереса к такой работе — их активность увеличилась на 36%.
Ранее ФАН передавало, что VIII Всероссийская неделя охраны труда (ВНОТ) пройдёт с 26 по 29 сентября 2023 года в парке науки и искусства «Сириус» в Сочи.