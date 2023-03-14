В Тюменской области откроют семь новых школ к сентябрю
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Об этом пишет nashgorod.ru.
Три новые школы откроются в микрорайонах Плеханово, Тура и Ямальский-2, ещё четыре — в сёлах Новотроицкое Нижнетавдинского района, Крашеннино Упоровского района, деревне Митькинское Вагайского района.
Кроме того, к новому учебному году в Тюмени завершат ремонтные работы в здании учебного заведения на улице Газовиков.
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