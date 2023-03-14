Узнать больше

Автоэксперт Соколов посоветовал провести профилактический осмотр автомобиля весной

Короткая ссылка
Эксперт онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру» Максим Соколов рассказал, как подготовить автомобиль к весне.
Автоэксперт Соколов посоветовал провести профилактический осмотр автомобиля весной
  • Gettyimages.ru

Весенние дожди могут быть очень интенсивными, и для обеспечения хорошей видимости дороги необходимо поменять щётки стеклоочистителя, залить сезонную «омывайку», посоветовал он в разговоре с «Известиями».

По его словам, стоит заменить салонные фильтры, поскольку система кондиционирования воздуха важна для комфортного вождения в жаркую погоду. Чтобы избежать перегревания двигателя, стоит проверить уровень антифриза — он не должен быть выше или ниже отметки на баке, отметил Соколов.

Зимой автомобиль работает в сложных условиях, поэтому эксперт рекомендовал совершить его профилактический осмотр, проверить тормозную систему, колодки, диски, аккумулятор, подвески и другие детали.

Ранее председатель Всероссийского общества автомобилистов Валерий Солдунов в беседе с Inforeactor дал советы по подготовке машины к весеннему сезону.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить