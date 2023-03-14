Автоэксперт Соколов посоветовал провести профилактический осмотр автомобиля весной

Эксперт онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру» Максим Соколов рассказал, как подготовить автомобиль к весне.

Весенние дожди могут быть очень интенсивными, и для обеспечения хорошей видимости дороги необходимо поменять щётки стеклоочистителя, залить сезонную «омывайку», посоветовал он в разговоре с «Известиями».

По его словам, стоит заменить салонные фильтры, поскольку система кондиционирования воздуха важна для комфортного вождения в жаркую погоду. Чтобы избежать перегревания двигателя, стоит проверить уровень антифриза — он не должен быть выше или ниже отметки на баке, отметил Соколов.

Зимой автомобиль работает в сложных условиях, поэтому эксперт рекомендовал совершить его профилактический осмотр, проверить тормозную систему, колодки, диски, аккумулятор, подвески и другие детали.

Ранее председатель Всероссийского общества автомобилистов Валерий Солдунов в беседе с Inforeactor дал советы по подготовке машины к весеннему сезону.