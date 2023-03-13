В Калининградской области подтвердили 861 случай COVID-19 за неделю с 6 по 12 марта, что на 27,4% меньше, чем неделей ранее.

Об этом сообщает «Янтарный край» со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора.

С начала 2023 года в регионе заболели 8139 жителей. Большинство случаев реализовались в форме ОРИ.

Тем временем в Пермском крае за неделю гриппом и ОРВИ заболели 16 157 человек, что на 19,5% меньше, чем по итогам предыдущих семи дней, передаёт сайт kp.ru со ссылкой на региональный Роспотребнадзор.

Большинство заболевших — взрослые (58,7%).

Ранее бывший главный инфекционист Москвы, вирусолог Николай Малышев допустил, что коронавирусная инфекция перейдёт в разряд сезонных болезней в 2024 году.