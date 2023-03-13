Узнать больше

В Калининградской области подтвердили 861 случай COVID-19 за неделю

Короткая ссылка
В Калининградской области подтвердили 861 случай COVID-19 за неделю с 6 по 12 марта, что на 27,4% меньше, чем неделей ранее.
В Калининградской области подтвердили 861 случай COVID-19 за неделю
  • Gettyimages.ru
  • © ljubaphoto

Об этом сообщает «Янтарный край» со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора.

С начала 2023 года в регионе заболели 8139 жителей. Большинство случаев реализовались в форме ОРИ.

Тем временем в Пермском крае за неделю гриппом и ОРВИ заболели 16 157 человек, что на 19,5% меньше, чем по итогам предыдущих семи дней, передаёт сайт kp.ru со ссылкой на региональный Роспотребнадзор.

Большинство заболевших — взрослые (58,7%).

Ранее бывший главный инфекционист Москвы, вирусолог Николай Малышев допустил, что коронавирусная инфекция перейдёт в разряд сезонных болезней в 2024 году.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить