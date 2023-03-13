В Иркутской области выявили 120 случаев COVID-19 за сутки

В Иркутской области выявили 120 случаев COVID-19 за последние сутки.

Об этом сообщает сайт kp.ru со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора.

Общее число заболевших в регионе достигло 365 240. Выздоровели 359 822 жителя.

Тем временем в Удмуртии за неделю 11 120 человек обратились к медикам с жалобами на ОРВИ, передаёт izhlife.ru со ссылкой на пресс-службу республиканского Роспотребнадзора.

Из-за заболеваемости гриппом и ОРВИ были закрыты 30 классов в 16 школах и 20 групп в 16 детских садах региона.

Ранее бывший главный инфекционист Москвы, вирусолог Николай Малышев допустил, что коронавирусная инфекция перейдёт в разряд сезонных болезней в 2024 году.