В Иркутской области выявили 120 случаев COVID-19 за сутки
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Об этом сообщает сайт kp.ru со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора.
Общее число заболевших в регионе достигло 365 240. Выздоровели 359 822 жителя.
Тем временем в Удмуртии за неделю 11 120 человек обратились к медикам с жалобами на ОРВИ, передаёт izhlife.ru со ссылкой на пресс-службу республиканского Роспотребнадзора.
Из-за заболеваемости гриппом и ОРВИ были закрыты 30 классов в 16 школах и 20 групп в 16 детских садах региона.
Ранее бывший главный инфекционист Москвы, вирусолог Николай Малышев допустил, что коронавирусная инфекция перейдёт в разряд сезонных болезней в 2024 году.