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В Иркутской области выявили 120 случаев COVID-19 за сутки

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В Иркутской области выявили 120 случаев COVID-19 за последние сутки.
В Иркутской области выявили 120 случаев COVID-19 за сутки
  • Gettyimages.ru
  • © Westend61

Об этом сообщает сайт kp.ru со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора.

Общее число заболевших в регионе достигло 365 240. Выздоровели 359 822 жителя.

Тем временем в Удмуртии за неделю 11 120 человек обратились к медикам с жалобами на ОРВИ, передаёт izhlife.ru со ссылкой на пресс-службу республиканского Роспотребнадзора.

Из-за заболеваемости гриппом и ОРВИ были закрыты 30 классов в 16 школах и 20 групп в 16 детских садах региона.

Ранее бывший главный инфекционист Москвы, вирусолог Николай Малышев допустил, что коронавирусная инфекция перейдёт в разряд сезонных болезней в 2024 году.

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