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Исследование: россияне стали чаще пользоваться общественным транспортом

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Россияне стали чаще пользоваться общественным транспортом и реже ездить на такси.
Исследование: россияне стали чаще пользоваться общественным транспортом
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  • © Maskot

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на исследование аналитиков МТС Банка.

«В период пандемии некоторые россияне предпочитали избегать общественных мест, в том числе и транспорта. Повышенным спросом пользовались услуги такси. В январе — феврале 2023 года наблюдалась обратная тенденция: россияне стали обратно пересаживаться с такси на общественный транспорт», — заявили эксперты.

В частности, количество платежей в электричках выросло на 31%, в городском транспорте — на 18%, а в такси — снизилось на 21%.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области совершили 111 млн поездок в общественном транспорте с начала 2023 года.

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