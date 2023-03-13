Исследование: россияне стали чаще пользоваться общественным транспортом

Россияне стали чаще пользоваться общественным транспортом и реже ездить на такси.

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на исследование аналитиков МТС Банка.

«В период пандемии некоторые россияне предпочитали избегать общественных мест, в том числе и транспорта. Повышенным спросом пользовались услуги такси. В январе — феврале 2023 года наблюдалась обратная тенденция: россияне стали обратно пересаживаться с такси на общественный транспорт», — заявили эксперты.

В частности, количество платежей в электричках выросло на 31%, в городском транспорте — на 18%, а в такси — снизилось на 21%.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области совершили 111 млн поездок в общественном транспорте с начала 2023 года.