Специалист Стрелкова: финансовые пирамиды уходят в онлайн-формат

Эксперт Управления противодействия нелегальной деятельности Главного управления Банка России по Центральному федеральному округу Римма Стрелкова прокомментировала ситуацию с финансовыми пирамидами.

«Большинство финансовых пирамид уходит именно в онлайн-формат. Так им проще найти свою аудиторию. Ещё появляются новые проекты, так называемые почасовщики — экономические игры с почасовой прибылью», — рассказала она в беседе с «Радио 1».

По её словам, срок жизни таких проектов очень короткий.

«Он может просуществовать всего неделю. Но из-за того, что порог входа в такие игры очень низкий, они находят свою аудиторию. И люди ради интереса либо по наивности вкладывают от 100 рублей до миллионов», — уточнила Стрелкова.

Как отметила эксперт, на главной странице сайта ЦБ есть ссылка, по которой можно проверить финансовую организацию.

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