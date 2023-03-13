В Подмосковье произвели 36 т шоколада и кондитерских изделий в январе

В Московской области произвели 36 т шоколада и кондитерских изделий в январе 2023 года, что на 9% больше, чем годом ранее.

Об этом сообщает «Радио 1» со ссылкой на региональное Министерство сельского хозяйства и продовольствия.

Как отметили в ведомстве, за месяц в регионе произвели 36% от всего объёма шоколада и кондитерских изделий в Центральном федеральном округе и 28% от общероссийского объёма.

На территории Подмосковья работают такие фабрики, как «Победа», «Сладкий орешек» и «Одинцовская кондитерская фабрика».

Ранее НСН сообщала, что компании Москвы, занимающиеся выпуском мясной продукции, в 2022 году выпустили около 300 тыс. т колбасных изделий.