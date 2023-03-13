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В Подмосковье произвели 36 т шоколада и кондитерских изделий в январе

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В Московской области произвели 36 т шоколада и кондитерских изделий в январе 2023 года, что на 9% больше, чем годом ранее.
В Подмосковье произвели 36 т шоколада и кондитерских изделий в январе
  • Gettyimages.ru
  • © Oliver Rossi

Об этом сообщает «Радио 1» со ссылкой на региональное Министерство сельского хозяйства и продовольствия.

Как отметили в ведомстве, за месяц в регионе произвели 36% от всего объёма шоколада и кондитерских изделий в Центральном федеральном округе и 28% от общероссийского объёма.

На территории Подмосковья работают такие фабрики, как «Победа», «Сладкий орешек» и «Одинцовская кондитерская фабрика».

Ранее НСН сообщала, что компании Москвы, занимающиеся выпуском мясной продукции, в 2022 году выпустили около 300 тыс. т колбасных изделий.

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