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Офтальмолог Корниенко дала советы по сохранению здоровья глаз

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Врач-офтальмолог «СМ-Клиники» Анна Корниенко рассказала, как сохранить здоровье глаз.
Офтальмолог Корниенко дала советы по сохранению здоровья глаз
  • Gettyimages.ru
  • © Zorica Nastasic

В беседе с Life.ru она отметила, что источник основного света в помещении должен быть на потолке, а дополнительного — на столе.

При чтении книг текст должен быть на расстоянии не менее 30 см. Также желательно ограничивать зрительную нагрузку — делать перерыв каждые 20 минут. Во время отдыха можно делать зрительную гимнастику.

Как считает Корниенко, если предстоит долгая работа за монитором, то лучше использовать очки, а не контактные линзы.

Кроме того, эксперт советует не пользоваться гаджетами за два часа до сна и носить солнцезащитные очки в солнечную погоду.

Наконец, важно посещать офтальмолога раз в год.

Ранее врач-диетолог Анжелика Дюваль в разговоре с ФАН рассказала, что для того, чтобы сбросить вес, иногда недостаточно придерживаться диеты и заниматься спортом. Первым делом нужно выявить причину лишнего веса.

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