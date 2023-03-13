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Путин внёс изменения в Концепцию госполитики в сфере содействия международному развитию

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Российский лидер Владимир Путин подписал указ, предполагающий внесение изменений в Концепцию государственной политики России в сфере содействия международному развитию, которая касается помощи развивающимся странам.
Путин внёс изменения в Концепцию госполитики в сфере содействия международному развитию
  • globallookpress.com
  • © Kremlin Pool

Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, одним из принципов госполитики России определяется отказ от навязывания политических условий для оказания помощи.

Кроме того, один из принципов гласит уважение прав государств — получателей помощи самим выбирать модель социально-экономического развития.

Также, согласно указу, российская госполитика ставит своей основной задачей укрепление равноправия и демократизацию системы международных отношений.

Ранее Путин отмечал, что движение к многополярности стало главным вектором международной политики.

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