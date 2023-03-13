Узнать больше

Глава концерна «Калашников» Лушников сообщил о начале поставок пистолета Лебедева

Короткая ссылка
Президент компании «Калашников» Алан Лушников заявил, что концерн начал поставки модульного пистолета Лебедева.
Глава концерна «Калашников» Лушников сообщил о начале поставок пистолета Лебедева
  • РИА Новости
  • © Пресс-служба ГК «Калашников»

Заявление Лушникова, сделанное им в преддверии выставки «Экспотехностраж», приводит пресс-служба концерна.

По его словам, в 2023 году начато производство пистолета, осуществляются первые поставки в рамках контрактов.

Он добавил, что партию модульных пистолетов Лебедева передали заказчику. Пистолет испытывается в войсках.

В ноябре президент России Владимир Путин наградил создателя пистолета Лебедева, ведущего инженера-конструктора Ижевского механического завода Дмитрия Лебедева орденом «За военные заслуги».

20 октября сообщалось, что МВД России приняло на вооружение пистолет Лебедева, который должен заменить устаревший пистолет Макарова.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить