Глава концерна «Калашников» Лушников сообщил о начале поставок пистолета Лебедева

Президент компании «Калашников» Алан Лушников заявил, что концерн начал поставки модульного пистолета Лебедева.

Заявление Лушникова, сделанное им в преддверии выставки «Экспотехностраж», приводит пресс-служба концерна.

По его словам, в 2023 году начато производство пистолета, осуществляются первые поставки в рамках контрактов.

Он добавил, что партию модульных пистолетов Лебедева передали заказчику. Пистолет испытывается в войсках.

В ноябре президент России Владимир Путин наградил создателя пистолета Лебедева, ведущего инженера-конструктора Ижевского механического завода Дмитрия Лебедева орденом «За военные заслуги».

20 октября сообщалось, что МВД России приняло на вооружение пистолет Лебедева, который должен заменить устаревший пистолет Макарова.