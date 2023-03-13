Глава концерна «Калашников» Лушников сообщил о начале поставок пистолета Лебедева
- РИА Новости
- © Пресс-служба ГК «Калашников»
Заявление Лушникова, сделанное им в преддверии выставки «Экспотехностраж», приводит пресс-служба концерна.
По его словам, в 2023 году начато производство пистолета, осуществляются первые поставки в рамках контрактов.
Он добавил, что партию модульных пистолетов Лебедева передали заказчику. Пистолет испытывается в войсках.
В ноябре президент России Владимир Путин наградил создателя пистолета Лебедева, ведущего инженера-конструктора Ижевского механического завода Дмитрия Лебедева орденом «За военные заслуги».
20 октября сообщалось, что МВД России приняло на вооружение пистолет Лебедева, который должен заменить устаревший пистолет Макарова.